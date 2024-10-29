Тетрадзе: хорошо, что в РПЛ есть Кордоба, — о его голе будут говорить во всём мире

Бывший футболист Омари Тетрадзе высказался о голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги.

«Кордоба забил очень красивый мяч в ворота «Крыльев Советов». Он не просто вынес этот мяч в сторону ворот, а перед ударом увидел, что вратарь вышел. У него исполнительское мастерство на высоком уровне. Хорошо, что в нашем чемпионате есть такие футболисты, — об этом голе будут говорить во всём мире. Если такой гол забил бы условный Роналду, то про него только бы и говорили. Я сторонник того, что в РПЛ нужно приглашать легионеров, которые в 10-15 раз сильнее российского игрока.

Что касается действий Ломаева, то он не ожидал такого удара от Кордобы. Вратарь оставил ворота и за это поплатился. Какая-то вина на Ломаеве есть, но не нужно его явно винить. Это игровой момент», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.