Смородская: «Золотой мяч» — странная награда. Почему ни разу его не дали Хави и Иньесте?

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на итоги вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Золотой мяч» — странная награда. У Мессии восемь «Золотых мячей». Я не верю, что не было никого, кто в разные годы был достоин не меньше. Те же Хави и Иньеста — почему им ни разу не дали в своё время? Родри — отличный футболист. Мне кажется, он лучше Винисиуса. Винисус хорош, но ещё нестабилен», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.