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Антон Миранчук рассказал о недопониманиях с Галактионовым в «Локомотиве»

Антон Миранчук рассказал о недопониманиях с Галактионовым в «Локомотиве»
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о недопониманиях с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. Футболист признался, что не понимал требования специалиста, а тот менял его в перерывах матчей, что сильно било по психологии.

— Наверное, в июне понял [что всё]. В феврале я сделал для себя пометку что можно смотреть на другой чемпионат. Но потом у меня был неплохой отрезок в «Локомотиве», мы заняли четвёртое место, могли бороться за тройку. Наверное, были мысли, почему бы не остаться? Я понял требования тренера. У меня первое время было с ним недопонимание. Галактионов меня много менял в перерыве.

— Игровые недопонимания или личные?
— По поводу личного ничего не могу сказать, были игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это было сильным ударом. Когда человека меняют в перерыве — это значит, что его совершенно не было на поле… А таких матчей было много. Для меня, с психологической точки зрения, это было тяжеловато.

В конце я понял, что хочет Галактионов, успокоился и стал получать удовольствие от футбола. Этот момент меня тормозил. Я дотянул до июня, а потом всё-таки решил, что надо уходить, — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.

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