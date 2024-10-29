Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук рассказал, от какой зарплаты в «Локо» отказался ради перехода в Европу

Антон Миранчук рассказал, от какой зарплаты в «Локо» отказался ради перехода в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, от какой зарплаты в московском «Локомотиве» отказался ради перехода в европейский клуб.

— Они сделали хорошее предложение. Но я себя даже поймал на мысли, что я бы не хотел, чтобы они делали хорошее предложение, потому что над ним нужно было думать. А если они не сделают хорошее предложение, то у меня будет спокойная душа, что я могу уходить.

— Я знаю, что у тебя было достойное предложение по меркам РПЛ. € 1,6 млн в год.
— Наверное, в районе этого, да.

— Как ты отказался? По меркам РПЛ это хорошие условия.
— Я понял для себя, что мне ещё не 30. В 28 я понял, что, если я сейчас это для себя не сделаю, я потом этого не сделаю никогда. И потом я сам себе в глаза смотреть не смогу, потому что у меня всё-таки амбиции футбольные, та страсть к игре, которая у меня была привита ещё с детства, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Материалы по теме
Экс-игрок «Локо» Рето Циглер оценил перспективы Антона Миранчука перейти в топ-чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android