Вальверде — о Винисиусе: никакая награда не покажет, насколько он хорош

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался по итогам вручения награды «Золотой мяч». Лучшим игроком прошлого сезона признали опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Никакая награда не покажет, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоих качествах как игрока, но и о том, каким ты являешься за пределами поля. Я люблю тебя, брат», — написал Вальверде в социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», хавбек «сливочных» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).