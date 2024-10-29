Антон Миранчук объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук подтвердил информацию о том, что прошлым летом им интересовался «Зенит». Футболист объяснил, почему выбрал вариант продолжения карьеры за рубежом. Он признался, что хотел выйти из зоны комфорта.

— Было ли предложение от «Зенита»?

— Да, вроде как… «Зенит» — это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнёры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока ещё я хочу посмотреть в другую сторону.

— Выйти из зоны комфорта?

— Да, выйти из зоны комфорта, — сказал Антон Миранчук в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.