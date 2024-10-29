Антон Миранчук рассказал, что некоторые клубы не хотели подписывать его из-за гражданства

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что некоторые европейские клубы отказывались вести переговоры о его переходе из-за российского гражданства у футболиста. К «Сьону» Миранчук присоединился в сентябре на правах свободного агента.

— Был ли клуб, который сказал, что из России лучше не брать?

— Были пара клубов. Был один чемпионат, где сказали, что у нас в турнире нет никого с российским паспортом и поэтому не можем взять, хотя всё устраивает. Германия? Там сразу нет, я понимал ситуацию, даже не открывал эту ситуацию. Вроде бы это был «Селтик», Шотландия. Был ещё клуб из Испании, где играет украинский игрок, поэтому они не захотели вести дело (журналист Арустамян указал в видео, что речь идёт о «Жироне». — Прим. «Чемпионата»), — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.