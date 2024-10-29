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Ветеран «Спартака»: дайте Станковичу поработать, наберитесь терпения!

Ветеран «Спартака»: дайте Станковичу поработать, наберитесь терпения!
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Ветеран московского «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче. Он призвал дать сербскому специалисту время. По мнению Ананко, красно-белых должен тренировать наставник, у которого есть опыт игры или работы в топ-клубе.

«Дайте поработать, наберитесь терпения. Тренером в «Спартаке» должен быть человек, который работал или играл в топ-клубе. Подбор футболистов должен быть такой же», — сказал Ананко в «Спартак шоу».

Напомним, Деян Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Сейчас московский клуб под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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