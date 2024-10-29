Агуэро — об итогах «Золотого мяча»: футбол для всех, а не только для мадридского «Реала»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на то, что полузащитник «горожан» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч».

«Заслуженная награда. Родри — лучший игрок в мире. Футбол для всех, а не только для мадридского «Реала», — приводит слова Агуэро Madrid Universal.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).