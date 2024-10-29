«Не хотят связываться с русскими». Стало известно, почему «Селтик» отказался от Миранчука

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который содействовал трансферу в Европу Антона Миранчука, объяснил, почему «Селтик» отказался от полузащитника. Шотландский клуб был заинтересован в нём как в футболисте, но не захотел оформлять трансфер из-за российского паспорта Миранчука.

«Селтик» — топ-клуб в Шотландии. Протокол повторялся много раз. Спортивная часть смотрит игрока, говорит, что он топ, и не понимает, как он не у них. Спортивный директор и скауты говорят, что он — жемчужина. Дальше всё идёт к генеральному директору, заявляющему, что в Великобритании нет российских футболистов и нечего начинать, они не хотят быть первыми.

Я перестал вступать в такие диалоги, это бесполезно. У английских клубов нет запретов не платить русским клубам. Сейчас идут споры между ЦСКА и «Вест Хэмом» по Влашичу. В итоге оказывается, что у них нет никакого законодательного запрета на это. Не брать на работу, не платить [русским]. Это просто самоцензура, самоконтроль, не хотят связываться.

Вторая причина — отсутствие европейской практики. Аналогичный футболист с одним или двумя сезонами в «Вильярреале» стоит абсолютно других денег. Возьмите того же Алексея… Когда я приходил в испанский середняк, мне прямо говорили: «Я люблю брата» (намёк, что Алексей играет лучше. — Прим. «Чемпионата»), но не потому, что Алексей играет как-то сильно лучше, а многие специалисты отмечали, что по игровым качествам Антон не хуже, и даже посильней.

Почему они так отвечают? Потому что они Алексея видят. То есть они открывают чемпионат Италии, они каждую неделю видят Алексея, как он играет, его статистика есть. Шотландцы, когда хотели взять Антона, они мне говорят, пришлите мне типа видеоигр. Я спросил: «В смысле»? Мы привыкли, что есть базы, а они говорят, что Россия из этой базы пропала. Нельзя в два клика зайти и получить статистику Антона на Wyscout…

Мои ребята из российской базы скачивали игры, выкладывали. Скауты заходят и говорят, что не работают с Россией. Думаю, в этот момент они говорят: «Ну ладно, у меня есть 20 игроков из Латинской Америки, 20 — из Югославии, зачем мне проделывать такой путь для игрока из России?»… Это вторая причина, нет статистики и насмотренности.

И третья причина — огромное количество [игроков]. Если в России игроков на такой позиции, такого качества трое или двое, а свободен один, то в Европе это 300. И Миранчук лишь один из 300», — сказал Прокопец в видео на YouTube-канале Nobel.