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Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус

Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Никакой неожиданности нет, что Родри выиграл «Золотой мяч». Он такой же выдающийся игрок с выдающимися достижениями, как и Винисиус. Но, наверное, Родри отдали предпочтение, потому что у него больше успехов в национальной сборной. Я делал такой же прогноз до «Золотого мяча»: Родри и Винисиус, но был за Карвахаля. Винисиусу немножко не повезло, хотя раньше всегда эту награду отдавали нападающим, но в этот раз отдали полузащитнику. Родри — чемпион Европы, Олимпийских игр и Англии. У него не меньше заслуг, чем у Винисиуса, а может, даже и больше.

Как мы можем оценивать поступок «Реала» Мадрид, который не приехал на церемонию? Это «Реал» Мадрид, и он сам всё оценивает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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