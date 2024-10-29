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Антон Миранчук: летом были варианты со «Страсбургом» и «Лиллем»

Антон Миранчук: летом были варианты со «Страсбургом» и «Лиллем»
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что у него были варианты с французскими клубами «Страсбург» и «Лилль», когда он находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».

— Знаю, что рассматривали вариант во Франции, были варианты из Италии?
— Наверное, были, но не дошло до конкретики. Где-то по условиям была для меня неприемлемая сумма, где-то говорили, что им нужно продать игрока и только потом мы можем выйти на переговоры.

— Кузьмичёв в июне говорил, что у тебя есть равнозначное предложение как из «Локомотива», так и из Европы. Что это за команда была?
— Думаю, это про чемпионат Франции, плюс-минус там были одинаковые цифры. Но получилось так, что они не продали игрока, поэтому диалога не вышло.

— Слышал про «Страсбург», «Лилль».
— Да, были варианты со «Страсбургом» и с «Лиллем», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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