Илья Абаев высказался об игре голкипера «Динамо» Лунёва

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Илья Абаев поделился мнением о московском «Динамо», а также высказался о выступлениях голкипера бело-голубых Андрея Лунёва.

«Проблема «Динамо» в обороне? Думаю, да. В атаке у бело-голубых Тюкавин, с ним всё в порядке. А оборона явно отстаёт от атаки.

Лунёву удалось вернуться в РПЛ и стать лучшим в лиге? Он неплохо выглядит. Понятно, что он опытный футболист, который попробовал свои силы за границей. Что-то получилось, что-то нет. Но сейчас он показывает высокий уровень», — приводит слова Абаева Metaratings.

В 13 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» пропустило 15 голов. Отметим, что команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

В нынешнем сезоне Андрей Лунёв сыграл в 13 матчах, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.