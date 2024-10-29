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Антон Миранчук рассказал, как переживал период, пока был без клуба

Антон Миранчук рассказал, как переживал период, пока был без клуба
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что непросто перенёс период, когда находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» весной 2024-го.

— Когда был твой пик отчаяния и страха, 31 августа?
— Пик начался чуть пораньше. Я поддерживал форму самостоятельно, это очень тяжело, всё время идти тренироваться, порой дважды в день. Я тренировался с Джикией, Гильерме, Григалавой. Пик, наверное, был конец июля, когда понимаешь, что твои ожидания уходят на второй план, появляются мысли посмотреть в сторону России, определиться. Уже мама начала переживать, ей говорил, что не нужно, что варианты будут, но оказалось, это не так просто, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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