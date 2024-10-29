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Тетрадзе: хочу снять шляпу перед молодыми футболистами «Локомотива» за игру с «Зенитом»

Тетрадзе: хочу снять шляпу перед молодыми футболистами «Локомотива» за игру с «Зенитом»
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Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе высказался по итогам игры 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Перед матчем «Зенит» — «Локомотив» я говорил, что в игре сразятся опытность против молодости. Я хочу снять шляпу перед молодыми футболистами «Локомотива». Думал, что у них нет опыта, но они справились со своей задачей, показав достойную игру и не вздрогнув. Моё почтение. Можно сказать, что у «Локомотива» хорошее будущее, ведь есть хороший фундамент.

Батраков поверил в себя и команду. Победные результаты «Локомотива» дают стимул бороться за высокие места. Кроме Батракова, есть и другие футболисты «Локомотива», которые неплохо себя проявляют и цепляются за этот шанс. Самое главное, чтобы не останавливались», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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