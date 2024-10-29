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Дмитрий Черышев: Родри заслужил «Золотой мяч» — он играет более целостно, чем Винисиус

Дмитрий Черышев: Родри заслужил «Золотой мяч» — он играет более целостно, чем Винисиус
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», отреагировал на то, что полузащитник «горожан» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч».

«Чем заслужил эту награду Винисиус? Родри сыграл более ровно и показал целостную игру. А Винисиус играет только всплесками и в каких-то эпизодах. Родри же на протяжении всего времени выполняет черновую и атакующую работу. Так что Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч». То, что «Реал» Мадрид не полетел на церемонию «Золотого мяча», — это не красит клуб», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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