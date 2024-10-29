Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Сьона» Антон Миранчук: считал, что спокойно найду команду в топ-5 и буду играть

Футболист «Сьона» Антон Миранчук: считал, что спокойно найду команду в топ-5 и буду играть
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что его агенты склонялись к тому, чтобы футболист остался играть в России.

«Были такие моменты, когда понимал, что они больше склоняются к России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри. Я решил для себя, нашёл поддержку у семьи… В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил представителям решение, что хочу попробовать себя в другом чемпионате. Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 и буду играть.

Всё затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом. Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно. Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Материалы по теме
Антон Миранчук рассказал, от какой зарплаты в «Локо» отказался ради перехода в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android