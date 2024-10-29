Президент «Сьона»: Антон Миранчук посильнее своего брата Алексея

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин сравнил братьев Миранчуков. Антон прошлым летом перешёл в «Сьон», а Алексей перебрался из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед».

«Я следил за его братом в „Аталанте“. Знаете, мне кажется, что у Антона шире технический арсенал. Хоть я и смотрел на него только по видео и нарезкам. Мне показалось, что это отличная возможность позвать Антона к нам. Сказал ему: Антон, если мы можем сейчас что-то сделать, давай сделаем. Время от времени в жизни выпадает удача пересечься с кем-то невероятным. Вот и нам выпал такой шанс.

Мне кажется, что технически Антон посильнее брата. Он более творческий, такой художник. Антон заслуживает карьеру не хуже, чем получалось у его брата. Антон обладает выдающимися лидерскими данными, прекрасным видением и пониманием игры, отличным пасом», — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.