Квеквескири: Батраков пока на меня произвёл наибольшее впечатление

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос, какой соперник произвёл на него наибольшее впечатление в этом сезоне.

«Команду назвать не могу, у каждой есть плюсы и минусы. Игрок — Батраков. Он молодой парень, но играет отлично. До травмы отлично выглядел Глушенков. Дай бог, чтобы поправился и продолжил. Желаю обоим, чтобы развивались, не останавливались на сегодняшнем уровне», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». В этой встрече Батраков стал автором одного забитого мяча. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов. Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.