Президент «Сьона»: считаю, что Миранчук мог бы оказаться в клубах побольше, чем наш

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, когда впервые увидел игру Антона Миранчука, которого клуб подписал летом 2024 года.

«Первый раз я его увидел в 2018 году, когда вы готовились к чемпионату мира. По-моему, я даже говорил о нём с Митрюшкиным. Я спросил, кого из поколения он считает хорошими игроками. Первыми он назвал братьев. Антон и его агент искали варианты в Европе.

Антону не повезло, его пиковый возраст пришёлся на ковидный период, когда международные переходы были закрыты, а также на период геополитических проблем. Западные страны отвернулись от России. Ситуация сложилась так, что с закрытием трансферного окна Антон не нашёл вариантов, которые бы соответствовали его таланту. Я честно считаю, что он вполне мог бы оказаться в клубах и побольше, чем наш. Антон нам очень понравился. Он игрок сборной», — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.