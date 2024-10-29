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Ананко ответил, когда «Спартак» станет чемпионом

Ананко ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
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Ветеран московского «Спартака» Дмитрий Ананко ответил, когда красно-белые смогут вновь завоевать чемпионский титул Российской Премьер-Лиги. Он считает, что «Спартак» завоюет золото, когда команда станет семьёй.

«Когда „Спартак“ станет чемпионом? Когда станет семьёй. В „Спартаке“ много игроков. Обойма должна быть меньше. В команде должно быть 22-23 человека», — сказал Дмитрий Ананко в новом выпуске «Спартак шоу».

Напомним, нынешний главный тренер Деян Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Сейчас московский клуб под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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