Агент Барбоза: сложно понять, от каких источников «Реал» получил список «Золотого мяча»

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

«Реал Мадрид» — это команда, которая имеет большую известность и вес в мировом футболе, поэтому на ней делают акцент. Для большинства было понятно, что Родри не имел серьёзных шансов на победу, — все думали, что выиграет Винисиус. Но потом случился момент, который сложно понять. От каких-то непонятных источников «Реал» получил список голосования и решил бойкотировать премию, потому что Винисиус остался вторым. Это неправильно и не по-взрослому.

А Родри провёл отличный сезон, он заслужил, но и Винисиус — тоже. Проблема, что кто-то из них не выиграл бы в любом случае. Голосование носит очень субъективный характер, и трудно делать какие-то выводы по его результатам. Оба — лучшие игроки в мире», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.