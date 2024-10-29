Антон Миранчук: предложение «Сьона» было хуже, чем от «Локомотива»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что швейцарский клуб сделал ему предложение, в финансовом плане не столь заманчивое, как у «Локомотива». Миранчук стал свободным агентом весной 2024-го, а в сентябре присоединился к «Сьону».

«Да, предложение «Сьона» хуже, чем от «Локомотива». Оно не сильно хуже, но хуже. В какой-то момент я понял, что с моими условиями может быть сложнее, и сказал: давайте попробуем ниже. Они меня устраивают, но они, естественно, не такие, как в «Локомотиве», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.