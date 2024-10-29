Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук: предложение «Сьона» было хуже, чем от «Локомотива»

Антон Миранчук: предложение «Сьона» было хуже, чем от «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что швейцарский клуб сделал ему предложение, в финансовом плане не столь заманчивое, как у «Локомотива». Миранчук стал свободным агентом весной 2024-го, а в сентябре присоединился к «Сьону».

«Да, предложение «Сьона» хуже, чем от «Локомотива». Оно не сильно хуже, но хуже. В какой-то момент я понял, что с моими условиями может быть сложнее, и сказал: давайте попробуем ниже. Они меня устраивают, но они, естественно, не такие, как в «Локомотиве», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.

Материалы по теме
Антон Миранчук рассказал, как переживал период, пока был без клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android