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В «Сьоне» рассказали, как клуб решил подписать Антона Миранчука

В «Сьоне» рассказали, как клуб решил подписать Антона Миранчука
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, как клуб решил подписать российского полузащитника Антона Миранчука. Весной 2024 года хавбек покинул «Локомотив» и стал свободным агентом. К «Сьону» он присоединился в сентябре.

«Кому принадлежит решение подписать Миранчука? Это моё решение. Вообще мой адвокат знаком с агентом Антона. И мой адвокат сказал, что тот сделал множество трансферов в Европу. Тогда я и сказал: подождите, давайте попробуем пригласить его к себе», — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.

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