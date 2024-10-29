В «Сьоне» рассказали, как клуб решил подписать Антона Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, как клуб решил подписать российского полузащитника Антона Миранчука. Весной 2024 года хавбек покинул «Локомотив» и стал свободным агентом. К «Сьону» он присоединился в сентябре.

«Кому принадлежит решение подписать Миранчука? Это моё решение. Вообще мой адвокат знаком с агентом Антона. И мой адвокат сказал, что тот сделал множество трансферов в Европу. Тогда я и сказал: подождите, давайте попробуем пригласить его к себе», — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.