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Игрок «Факела» Марков: ЦСКА может бороться за чемпионство — самая организованная команда

Игрок «Факела» Марков: ЦСКА может бороться за чемпионство — самая организованная команда
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков поделился мнением об игре московского ЦСКА.

«ЦСКА — самая организованная команда в РПЛ, но, какое место для них потолок, судить не могу. Играет команда здорово, очень сильный подбор футболистов. Не могу понять, почему они не выигрывают. Думаю, они с этим разберутся. Главное, чтобы не было поздно, конкуренты за чемпионство не сильно оторвались от них. Но ЦСКА может бороться за золото», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Спартаком».

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