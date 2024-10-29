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«Вини, ты золотой». Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса

«Вини, ты золотой». Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса
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Бразильская конфедерация футбола поддержала нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который стал вторым в голосовании на «Золотой мяч». Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Вини, ты золотой. Мы всегда будем вместе! Целая нация гордится тобой», — сказано в сообщении пресс-службы Бразильской конфедерации футбола, которое было опубликовано в социальных сетях.

Отметим, что полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал третьим в голосовании на «Золотой мяч». В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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