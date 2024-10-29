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Антон Миранчук высказался о соперничестве с братом

Антон Миранчук высказался о соперничестве с братом
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук высказался о соперничестве с братом — игроком «Атланты Юнайтед» Алексеем Миранчуком.

— Ты ощущаешь по карьере, что ты не то что в тени брата, но у тебя путь сложнее. Лёха сразу играл в «Локомотиве» в 17 лет, ты уехал в Эстонию в аренду, потом вернулся. Чувствуешь, что ты всё время должен сделать на два шага больше, чем брат?
— Да, конечно, Нобель, я это с самого начала ощутил. Леша сразу же в основе заиграл, мне нужно было сначала тренироваться, а потом нужно было принять решение, чтобы уйти в Эстонию, это было всё непросто и сложно, потом какие-то травмы случались. Сейчас тоже отдаю себе отчёт, когда мне говорят: «Антон, притормози, не так всё просто для тебя». Вот я и иду по своему пути.

— Ты чувствуешь, что ты будто на шаг позади в карьере?
— Об этом с Лёшей никогда не разговариваем. Это всегда будет для людей как соперничество. Я это прекрасно понимаю… Тот запас, который у него, допустим, был в Европе, наверное, конечно, мне это сложно будет преодолеть. Преодолеть, но при этом я сделал уже шаг навстречу, чтобы это сделать. Поэтому я ничего как бы не загадываю, но я за ним иду, — сказал Антон Миранчук в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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