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Радимов: Батраков и Мостовой могут претендовать на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Радимов: Батраков и Мостовой могут претендовать на звание лучшего игрока сезона в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об выступлениях нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. В прошедшем матче 13-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом» оба футболиста отметились забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«В моём понимании оба были лучшими игроками матча. Я бы им пожелал обоим удачи, чтобы они такой уровень поддерживали. Мостовой становился бы лидером «Зенита», а Батраков – «Локо».

Я всё ждал, когда он (Батраков) сыграет в топ-матче. Теперь доказал это в топ-игре. Титул игрока матча – это хорошо, но есть титул игрока сезона. И я думаю, что и тот и другой вполне могут на него претендовать. Батраков со своей игрой в первых 13 турах, а Мостовой сейчас последние три-четыре тура. Если они этот уровень будут до конца сезона поддерживать, то тот, кто приведёт свою команду к чемпионству, вполне может претендовать на звание лучшего. Я очень хочу, чтобы это был русский футболист», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов. Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Мостовой в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» (30) находится на втором месте.

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