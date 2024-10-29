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Червиченко: гол Кордобы «Крыльям» — очередной щелчок по носу функционерам «Спартака»

Червиченко: гол Кордобы «Крыльям» — очередной щелчок по носу функционерам «Спартака»
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Экс-президент «Спартака» Аббосбек Файзуллаев оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Кордоба забил супергол в ворота «Крыльев Советов». Но самое главное, что он забил не дурака, а без обработки и зряче сунул в ворота. Это говорит, что это нападающий высочайшего класса. У нас не было в РПЛ форварда такого уровня. Ломаева не стоит винить в пропущенном мяче — там никакими сетями не вытащишь. Просто без шансов.

Такие голы повышают интерес к нашему чемпионату. Но также этот мяч — это очередной щелчок по носу функционерам «Спартака», которые отвечают за подбор футболистов. Как в сказке о попе: «Вот тебе, толоконный лоб», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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