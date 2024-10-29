Нападающий «Факела» Каштанов: в Европе играют больше, нам уставать некогда

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов высказался о вылете воронежского клуба из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. Команда заняла последнее место в группе D Пути РПЛ, набрав три очка, и завершила своё выступление в турнире. Помимо «Факела», в этой группе выступали «Зенит» (16), «Рубин» (9) и «Акрон» (8).

«Неприятные мысли меня посетили, когда осознал, что из Кубка вылетели. Всегда хочется в Кубке играть. Чем больше игр, тем лучше. В Европе играют по 70-80 матчей, а у нас в лучшем случае 25-26. Уставать некогда. Можно было в Кубке и дальше играть, но что имеем. Двигаемся дальше», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.