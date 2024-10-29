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Первый тренер Файзуллаева отреагировал на признание игрока лучшим молодым футболистом Азии

Первый тренер Файзуллаева отреагировал на признание игрока лучшим молодым футболистом Азии
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Дмитрий Ан, являющийся первым тренером полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на признание игрока лучшим молодым футболистом Азии.

«Огромная радость, гордость за моего ученика. Здорово, что Аббос стал лучшим молодым футболистом в Азии. Скоро позвоню ему и дам напутствие не останавливаться на достигнутом — это лишь начало его карьеры. В будущем он сможет стать самым лучшим игроком Азии. Главное, чтобы рос, работал и не останавливался», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Файзуллаеву 21 год, за ЦСКА он выступает с лета 2023-го. Ранее хавбек представлял «Пахтакор».

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