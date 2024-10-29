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Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards.

В борьбе за престижную личную награду узбекистанский полузащитник обошёл нападающего «Камимуры» Гаку Навату (Япония) и атакующего полузащитника английского «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея).

Напомним, Аббосбеку Файзуллаеву 21 год. В составе ПФК ЦСКА он выступает с лета 2023-го. Ранее хавбек представлял «Пахтакор». В СМИ появлялась информация, что до перехода в ЦСКА Файзуллаева предлагали и другим клубам РПЛ, но они отказались от кандидатуры полузащитника.

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