Прокопец рассказал, что «Сьон» не обращал внимания на паспорт Антона Миранчука

Спортивный юрист, партнёр компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что в «Сьоне» не обращали внимания на гражданство хавбека Антона Миранчука перед переходом игрока в клуб.

«Паспорт Антона? Цитирую Константена: «У меня большие яйца. Я бизнесмен, не политик. Если я вижу актив, который подешевел по какой-то причине, не связанной с качеством, мне всё равно, я его беру». Это человек, который судился с ФИФА. Он просто сказал, что не хочет признавать юрисдикцию ФИФА, не понимал, почему в ФИФА считают себя главными. Когда он проиграл суд в CAS, он оспаривал, что они вообще могут выносить решения. Заявил, что они не очень объективные, что их спонсирует ФИФА. Он, разумеется, проиграл, но после этого произошла огромная реформа самого CAS. Для этого чувака нет авторитетов», — сказал Прокопец в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.