«Анри мне засадил». Ананко рассказал о своей травме в матче «Спартак» — «Арсенал»

Ветеран московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился воспоминаниями о травме, которую получил в 2000 году в матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Тогда московский клуб разгромил именитого соперника в Москве со счётом 4:1.

Встреча началась с быстрого гола англичан, но дальше забивал лишь «Спартак». Ананко получил травму в концовке матча после столкновения с французским форвардом Тьерри Анри. Вместо Дмитрия на поле вышел Евгений Бушманов.

«Анри разорвал мне боковую связку, меня унесли с поля. Они думали, что легко нас возьмут, и Анри мне засадил», — сказал Дмитрий Ананко в новом выпуске «Спартак шоу».