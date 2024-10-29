Венсан Компани отреагировал на «Золотой мяч» Родри

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани, во время профессиональной карьеры футболиста выступавший за «Манчестер Сити», поздравил испанского хавбека «горожан» Родри с получением награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Я хорошо знаю Родри. Он невероятно талантливый игрок. Тот факт, что он получил эту награду, — это большое достижение. Винисиус Жуниор тоже выдающийся футболист. Но голосует жюри. Родри — фантастический игрок, я уверен, что в «Манчестер Сити» гордятся им», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», хавбек «сливочных» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).