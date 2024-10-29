Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Зе Луиш не смог проявить себя в России

Ветеран московского «Спартака» Дмитрий Ананко объяснил, почему экс-нападающий красно-белых и «Локомотива» Зе Луиш не смог ярко проявить себя в чемпионате России. Футболист не справился с соблазнами Москвы, считает тренер.

«Зе Луиш не прошёл испытания ночной Москвой. Он мог принести гораздо больше пользы. У него были фантастические данные», — сказал Дмитрий Ананко в новом выпуске «Спартак шоу».

Зе Луиш начал профессиональную карьеру в клубе «Жил Висенте». За «Спартак» нападающий играл с 2015-го по 2019-й, в «Локомотиве» выступал с 2020 по 2021 год. Сейчас игрок выступает за португальский клуб АВС.