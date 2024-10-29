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Whoscored опубликовал символическую сборную 13-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 13-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара». В составе символической команды четыре футболиста «быков». Высшую оценку получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев — 9,7.

Символическая сборная 13-го тура

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Петров, Диего Коста (оба — «Краснодар»), Пауло Витор («Акрон»), Роберто Фернандес («Динамо» М).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» М), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Антон Заболотный («Химки»).

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