Whoscored опубликовал символическую сборную 13-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара». В составе символической команды четыре футболиста «быков». Высшую оценку получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев — 9,7.

Символическая сборная 13-го тура

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Сергей Петров, Диего Коста (оба — «Краснодар»), Пауло Витор («Акрон»), Роберто Фернандес («Динамо» М).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» М), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Антон Заболотный («Химки»).