Булыкин: если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги.

«Кордоба забил оригинальный и красивый гол «Крыльям Советов». Он не растерялся и хорошо пробил. Но если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол. Конечно, Ломаев виноват в пропущенном мяче — непонятно, куда вышел. Однако у Кордобы получился интересный удар вверх. У Ломаева было время добежать, но, видимо, неправильно выбрал позицию. Если бы вратарь «Крыльев Советов» никуда не вышел, то не было бы никакого гола. Но он позволил Кордобе забить такую красоту», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.