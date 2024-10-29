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Булыкин: если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол

Булыкин: если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Кордоба забил оригинальный и красивый гол «Крыльям Советов». Он не растерялся и хорошо пробил. Но если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол. Конечно, Ломаев виноват в пропущенном мяче — непонятно, куда вышел. Однако у Кордобы получился интересный удар вверх. У Ломаева было время добежать, но, видимо, неправильно выбрал позицию. Если бы вратарь «Крыльев Советов» никуда не вышел, то не было бы никакого гола. Но он позволил Кордобе забить такую красоту», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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