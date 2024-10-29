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Аршавин — о российских игроках: уезжать мотивации нет, в России зарабатывают больше

Аршавин — о российских игроках: уезжать мотивации нет, в России зарабатывают больше
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, почему сейчас у российских игроков нет мотивации уезжать играть в другие страны.

«В принципе, российских игроков за границей всегда было немного. Может быть, в 90-х годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили. Сейчас же наши клубы конкурентоспособны, и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать. Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов. Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в европейских чемпионатах сейчас выступает ряд игроков, в числе которых вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»), полузащитники Далер Кузяев («Гавр») и Александр Головин («Монако»), нападающий Фёдор Чалов (ПАОК), хавбек Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК).

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