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Антон Бобёр: гол Кордобы «Крыльям Советов» — украшение футбола

Антон Бобёр: гол Кордобы «Крыльям Советов» — украшение футбола
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским клубом (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Гол Кордобы в ворота «Крыльев Советов» — это украшение футбола. Мы любим футбол за нестандартные действия, которые приводят к таким шедеврам. Со стороны болельщиков мы должны оценивать действия нападающего, но уже тренер вратарей «Крыльев» будет разбирать, есть ли в этом голе ошибка Ломаева, мог ли он что-нибудь сделать», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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