Антон Бобёр: гол Кордобы «Крыльям Советов» — украшение футбола

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским клубом (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.

«Гол Кордобы в ворота «Крыльев Советов» — это украшение футбола. Мы любим футбол за нестандартные действия, которые приводят к таким шедеврам. Со стороны болельщиков мы должны оценивать действия нападающего, но уже тренер вратарей «Крыльев» будет разбирать, есть ли в этом голе ошибка Ломаева, мог ли он что-нибудь сделать», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.