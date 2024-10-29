Антон Бобёр: гол Кордобы «Крыльям Советов» — украшение футбола
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр оценил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским клубом (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42' 0:2 Диего – 49' 1:2 Гальдамес – 89'
«Гол Кордобы в ворота «Крыльев Советов» — это украшение футбола. Мы любим футбол за нестандартные действия, которые приводят к таким шедеврам. Со стороны болельщиков мы должны оценивать действия нападающего, но уже тренер вратарей «Крыльев» будет разбирать, есть ли в этом голе ошибка Ломаева, мог ли он что-нибудь сделать», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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