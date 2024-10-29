Гришин — о Файзуллаеве: в ЦСКА давно не было игроков, которые брали международные награды

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на признание хавбека армейцев и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева лучшим молодым футболистом Азии.

«Файзуллаева можно поздравить с наградой лучшему молодому футболисту Азии в этом году, ведь её дают не просто так. Для каждого, не только спортсмена, важно выиграть такие призы. Награда — это оценка труда. Благодаря ей Аббос будет быстрее расти, станет более узнаваемым. Это плюс для футболиста и клуба. Хорошо, что в нашей команде есть такой игрок. В ЦСКА давно не было футболистов, которые выигрывали международные награды. Но не стоит забывать, что в команде есть и были такие футболисты, как Акинфеев и Вагнер Лав», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.