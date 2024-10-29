Президент «Сьона»: Миранчук может стать игроком профиля Зидана, у него есть этот масштаб

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин поделился мыслями о перспективах российского полузащитника клуба Антона Миранчука.

— Вы считаете, что Миранчук может стать игроком уровня Бергкампа?

— Он может достичь его уровня, если добавит эффективности в последних 16 метрах. В глубине он умеет действовать, но в финальной трети нужно быть более эффективным. Таким, каким был ван Бастен. Он может стать игроком профиля Зидана, если добавит эффективности в исполнении штрафных, однако в создании, управлении игрой у него точно есть этот масштаб, но ему нужно быть более внимательным и производительным, чтобы завершать атаки, — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.