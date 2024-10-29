Антон Миранчук: понимал, что, если не решусь ехать в «Сьон» — это будет потеря потерь

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что могло бы быть, если бы он не решился на переход в швейцарский клуб. Напомним, россиянин присоединился к «Сьону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента.

— Что было бы, сорвись «Сьон»?

— Такие мысли закрадывались: если буду до зимы без клуба, то это потеря потерь, мог бы не вернуться на тот уровень, на который хочу. Понимал, что если не решусь в «Сьон», то уже будет сложно с чем-то другим. Было тревожно, — сказал Антон Миранчук в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в € 6 млн.