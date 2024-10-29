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Квеквескири: виден уровень Пьянича, но что это какое-то сумасшествие, я бы так не сказал

Квеквескири: виден уровень Пьянича, но что это какое-то сумасшествие, я бы так не сказал
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Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о боснийском хавбеке ЦСКА Миралеме Пьяниче. В матче 13-го тура РПЛ «Факел» играл с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

— В матче с ЦСКА в основном составе вышел Пьянич, — как вам игра против него, часто пересекались?
— Нет, он играл ниже, поэтому нечасто. Понятное дело, что у него есть уровень мастерства, но я бы выделил других ребят из ЦСКА.

— Кого?
— Файзуллаева, Облякова, Мусаева, Дивеева, Зделара, Мозеса. Может быть, Пьянич пока больше вписывается в чемпионат, начинает понимать, какой он. Понятное дело, виден уровень мастерства — как распоряжается мячом. Но что это какое-то сумасшествие, я бы так не сказал, — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Напомним, матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА состоялся 26 октября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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