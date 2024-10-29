Ананко: повара «Спартака» вселяли в нас победный дух борщом и котлетами

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о питании в структуре красно-белые. По его словам, клубные повара кормили членов команды с любовью. Также Ананко рассказывал, как ему и другим защитникам красно-белых удавалось устрашать соперников.

«В «Спартаке» нас кормили с любовью. Все сотрудники базы были заряжены на победу. Наши повара вселяли в нас победный дух борщом, котлетами и так далее.

Как устрашали нападающих соперника? Можно с партнёром перекинуться парой фраз, и нападающий уже замену просит. У меня было хорошие учителя — Горлукович, Поздняков, Морозов», — сказал Дмитрий Ананко в новом выпуске «Спартак шоу».