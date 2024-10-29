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Глава «Сьона» высказался о том, что многие клубы отказались от Миранчука из-за паспорта РФ

Глава «Сьона» высказался о том, что многие клубы отказались от Миранчука из-за паспорта РФ
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин порассуждал на тему того, что многие европейские клубы отказались от кандидатуры Антона Миранчука только из-за российского гражданства футболиста.

«Я убеждён, что мы в Швейцарии должны оставаться нейтральными в такого рода вещах. Далеко не у всех хватило бы смелости дать шанс Антону. У Антона не было предложений, которых он заслуживал, из-за этой ситуации, которая к нему не имеет отношения. Это не качество Антона помешало ему получать предложения, которых он заслуживает.

А сегодняшние реалии геополитики не дали многим клубам сказать: «Мы хотим взять игрока из Москвы». Большинство сейчас не решается даже туда поехать. Хотя для меня всегда огромное удовольствие поехать туда. И вообще не проблема, что игроку нужно поехать через Белград, чтобы попасть в Москву. Я отправлю свой самолёт в Белград, и он приедет. Но я хочу ещё раз донести. Ситуация вокруг Антона сложилась абсолютно точно не из-за его футбольных качеств. Ему помешала политическая ситуация точно так же, как когда-то ему помешал коронавирус», — сказал Константин в видео на YouTube-канале Nobel.

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