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Руслан Пименов: рад, что Родри получил «Золотой мяч» — он подкупает своей скромностью

Руслан Пименов: рад, что Родри получил «Золотой мяч» — он подкупает своей скромностью
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Бывший российский футболист Руслан Пименов отреагировал на то, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч».

«Я изначально был за Родри. Он выиграл всё в Англии, одержал победу на чемпионате Европы, а также как человек подкупает своей скромностью. Я рад!» — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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