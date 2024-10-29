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Марцел Личка объяснил, на какой клуб нужно равняться «Динамо»

Марцел Личка объяснил, на какой клуб нужно равняться «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, чего не хватает его команде. Специалист считает, что бело-голубым нужно прибавить в стабильности. Он заявил, что «Динамо» должно равняться на «Краснодар», который выдаёт хорошую серию матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Нужна стабильность в результатах. Надо равняться на «Краснодар», который одержал уже 10 побед в РПЛ. Почему мы не можем повторить их путь? Нельзя расслабляться, нужно держать уровень, биться на поле и следовать этой мечте. Я хочу, чтобы у команды была ментальность победителя», — сказал Личка в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. «Краснодар» возглавляет таблицу.

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