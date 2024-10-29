Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: Ломаев не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ ворот

Синицын: Ломаев не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ ворот
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил гол форварда «быков» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Кордоба — большой мастер. Увидел, исполнил и попал — всё сложилось. Возможно, Ломаев в пропущенном мяче мог бы чуть раньше начать движение в сторону ворот, но он не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ. Судя по лицу, когда Ломаев развернулся и увидел, что мяч в сетке, то он изрядно удивился. Позиция Ломаева могла быть чуть корректнее, и, возможно, было бы больше шансов оценить полёт мяча и остальные последствия», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Антон Бобёр: гол Кордобы «Крыльям Советов» — украшение футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android