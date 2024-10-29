Синицын: Ломаев не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ ворот
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил гол форварда «быков» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42' 0:2 Диего – 49' 1:2 Гальдамес – 89'
«Кордоба — большой мастер. Увидел, исполнил и попал — всё сложилось. Возможно, Ломаев в пропущенном мяче мог бы чуть раньше начать движение в сторону ворот, но он не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ. Судя по лицу, когда Ломаев развернулся и увидел, что мяч в сетке, то он изрядно удивился. Позиция Ломаева могла быть чуть корректнее, и, возможно, было бы больше шансов оценить полёт мяча и остальные последствия», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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