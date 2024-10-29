Синицын: Ломаев не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ ворот

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил гол форварда «быков» Джона Кордобы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Колумбиец забил ударом почти с 40 метров.

«Кордоба — большой мастер. Увидел, исполнил и попал — всё сложилось. Возможно, Ломаев в пропущенном мяче мог бы чуть раньше начать движение в сторону ворот, но он не до конца верил, что Кордоба попадёт в створ. Судя по лицу, когда Ломаев развернулся и увидел, что мяч в сетке, то он изрядно удивился. Позиция Ломаева могла быть чуть корректнее, и, возможно, было бы больше шансов оценить полёт мяча и остальные последствия», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.