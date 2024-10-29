Антон Шунин оценил шансы московского «Динамо» в борьбе за чемпионство

Бывший голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин оценил шансы бело-голубых на завоевание чемпионского титула по итогам сезона-2024/2025.

«Я не слежу сейчас за каждым матчем команды, но хотел бы пожелать ребятам, с которыми играл долгое время, удачи. Уверен, в «Динамо» много сильных игроков, оно будет бороться за призовые места, как в прошлом году. Отставание от первого места сейчас некритичное. Мы помним, что в прошлом сезоне тоже отставали от «Зенита» и «Краснодара», но догнали эти команды. Всё зависело от нас – в итоге мы боролись за чемпионство. Думаю, в этом году будет так же», — приводит слова Шунина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось с подмосковными «Химками». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Динамо» обыграло «Химки» со счётом 4:3. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» заработало 26 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.